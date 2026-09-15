قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا نقول عند سماع الأذان؟.. الإفتاء توضح وصية النبي بـ8 كلمات
شبورة كثيفة صباحا وفرص لأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم بالمحافظات
إحداهن تظاهرت بالإغماء.. ادعاء محاولة سرقة مشغولات ذهبية من مسنة على يد 4 سيدات بالمنوفية
أمريكا: إيران استخدمت شبكة للعملات المشفرة في الصين لغسل 1.5 مليار دولار من أموال النفط
بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة
أحمد التهامي يكشف تفاصيل موقف بطولي: رميت جسمي فوق ابني لأحميه من الزجاج
آخر ساعة قبل الفجر.. إذا كنت تؤخر صلاة العشاء لهذا الوقت فانتبه
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق “ قادرون باختلاف”
انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء
ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير
أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى لـ مجلس الزمالك: لازم نوجد موارد مادية.. ومينفعش كل شوية نبيع لاعب

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

أكد طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير الفريق يجب ألا ترتبط بشكل كبير بلاعبي الفريق، حتى لا تتفاجأ برحيلهم، مشيرًا إلى أن ما حدث مع البرازيلي خوان بيزيرا يمثل مثالًا على ذلك.

وقال طارق، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "أنصح جماهير الزمالك بعدم الارتباط بلاعبي الفريق بشكل كبير، حتى لا يتفاجئوا برحيلهم، مثلما حدث مع بيزيرا".

وأضاف: "كل ما جمهور الزمالك يرتبط بلاعب في الفترة الأخيرة، يرحل فجأة عن الفريق".

وتابع: "بيزيرا أخطأ في تعامله مع الزمالك في الفترة الأخيرة، وما حدث شغل وكلاء لاعبين، وهناك من يحرض اللاعبين".

وأردف: "بعض اللاعبين مبتسمعش كلام اللاعبين، بس بتسمع كلام الوكيل عشان مصلحته معاه".

وواصل: "الزمالك عنده مشكلة إن في 9 لاعبين عقودهم تنتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحتاجون للتجديد".

وأضاف: "نداء إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، لازم نسعى لإيجاد موارد مادية، ومينفعش كل شوية نبيع لاعب من أجل سداد مستحقات اللاعبين".

وعن مباراة غزل المحلة، قال: "مباراة غزل المحلة صعبة على الفريقين، وهي تعد مفترق طرق للزمالك قبل فترة التوقف الدولي، خاصة وأن بعد التوقف ستكون مباراة القمة أمام الأهلي".

واختتم: "الزمالك بيكسب بأي حد ومش بيتوقف على لاعب، وبنكسب من غير بيزيرا أو ناصر ماهر أو حسام عبدالمجيد".

طارق يحيى الزمالك خوان بيزيرا جماهير الزمالك بيزيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

وسام أبو علي

رد حاسم من الأهلي على عودة وسام أبو علي من كولومبوس كرو الأمريكي | خاص

الشاب امام المسجد

صوت الأذان هيرجع.. شاب يستغيث لفتح مسجد بعد شكاوى من الميكروفون

الدكتور مصطفى مدبولي

قبل إرسالها للبرلمان.. مدبولي يستعرض التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء

وائل جمعة

سبب مفاجئ وراء استبعاد علي محمود من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الجديد في البنوك

رئيس الوزراء

تيسيرات حكومية جديدة تنعش ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهل الإجراءات على المواطنين

ترشيحاتنا

د.طارق فهمي

أستاذ علوم سياسية: مصر حاضرة في ملف أمن الخليج.. وترفض استهداف الأشقاء

أحمد التهامي

نجوم قدموا تجارب مميزة.. أحمد التهامي يشيد بالسقا ورمضان وكريم عبد العزيز

هاني فرحات وتركي ال الشيخ

هاني فرحات: تركي آل الشيخ عايز يعرف الجيل الجديد بأساطير الفن بتوعهم

بالصور

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8

فلوسك راحت على السبلايز.. إليك أكلة اقتصادية وغنية بالفوائد

انفاق المال
انفاق المال
انفاق المال

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد