طارق يحيى لـ مجلس الزمالك: لازم نوجد موارد مادية.. ومينفعش كل شوية نبيع لاعب

أكد طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير الفريق يجب ألا ترتبط بشكل كبير بلاعبي الفريق، حتى لا تتفاجأ برحيلهم، مشيرًا إلى أن ما حدث مع البرازيلي خوان بيزيرا يمثل مثالًا على ذلك.

وقال طارق، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "أنصح جماهير الزمالك بعدم الارتباط بلاعبي الفريق بشكل كبير، حتى لا يتفاجئوا برحيلهم، مثلما حدث مع بيزيرا".

وأضاف: "كل ما جمهور الزمالك يرتبط بلاعب في الفترة الأخيرة، يرحل فجأة عن الفريق".

وتابع: "بيزيرا أخطأ في تعامله مع الزمالك في الفترة الأخيرة، وما حدث شغل وكلاء لاعبين، وهناك من يحرض اللاعبين".

وأردف: "بعض اللاعبين مبتسمعش كلام اللاعبين، بس بتسمع كلام الوكيل عشان مصلحته معاه".

وواصل: "الزمالك عنده مشكلة إن في 9 لاعبين عقودهم تنتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحتاجون للتجديد".

وأضاف: "نداء إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، لازم نسعى لإيجاد موارد مادية، ومينفعش كل شوية نبيع لاعب من أجل سداد مستحقات اللاعبين".

وعن مباراة غزل المحلة، قال: "مباراة غزل المحلة صعبة على الفريقين، وهي تعد مفترق طرق للزمالك قبل فترة التوقف الدولي، خاصة وأن بعد التوقف ستكون مباراة القمة أمام الأهلي".

واختتم: "الزمالك بيكسب بأي حد ومش بيتوقف على لاعب، وبنكسب من غير بيزيرا أو ناصر ماهر أو حسام عبدالمجيد".