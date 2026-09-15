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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: أندية الدوري تطورت وأصبحت قادرة على منافسة القمة

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

قال هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، إن علي ماهر المدير الفني مدرب ممتاز للغاية، ويعمل بشكل مستمر على تطوير نفسه، مشيدًا بالأسلوب الذي يقدمه مع الفرق التي يتولى تدريبها.

وأضاف هشام حنفي، خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن علي ماهر يمتلك أسلوبًا واضحًا في التدريب، ويُعد من المدربين الذين يهاجمون أندية القمة دون خوف، مؤكدًا أن شخصيته تظهر بشكل كبير خلال المباريات.

وأوضح أن جميع فرق الدوري أصبحت قوية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح بإمكانها تحقيق الفوز أمام أندية القمة، في ظل تقارب المستويات وارتفاع المنافسة بين جميع الفرق.

واختتم هشام حنفي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة النادي الأهلي يوفر للفريق كل ما يحتاجه، ويعمل على تلبية جميع طلبات واحتياجات الفريق من أجل المنافسة على البطولات وتحقيق أهداف النادي.

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