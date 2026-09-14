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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

10 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة أبو قير في الدوري

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  بقيادة الحسين عموتة ضربة جديدة قبل مباراته المرتقبة أمام أبو قير للأسمدة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما شهدت قائمة الفريق غياب 10 لاعبين، بقرار من الحسين عموتة، المدير الفني، قبل اللقاء المقرر له مساء غد الثلاثاء.

غيابات الأهلي أمام أبو قير للأسمدة 

 

ويأتي ياسر إبراهيم وأحمد نبيل «كوكا» على رأس الغائبين عن صفوف الأهلي بسبب الإصابة، بينما يغيب علي محمود عن المباراة في ظل الأزمة التي جمعته بالمدير الفني خلال مواجهة المقاولون العرب الأخيرة.

وشملت قائمة المستبعدين أيضًا كلًا من أقطاي عبد الله، أحمد عيد، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، كريم الدبيس، أحمد خالد «كباكا» ومحمود صلاح، ليخوض الأهلي المواجهة بقائمة تضم 21 لاعبًا.

ويواجه الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.

قائمة الأهلي للمباراة

 حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري، هادي رياض، ياسين مرعي، توفيق محمد، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط:  أحمد رضا، أكرم توفيق، مروان عطية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد، سفيان بن جديدة، سفيان بقرار، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أحمد مصطفى زيزو.

ويأمل عموتة في تعويض الغيابات من خلال العناصر الموجودة بالقائمة، والحفاظ على جاهزية الفريق قبل المواجهة التي تقام مساء الثلاثاء.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد سقط في فخ التعادل مع فريق المقاولون العرب إيجابياً بهدف لكل منهما في الجولة الماضية في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2027.

الأهلي غيابات الأهلي أبو قير للأسمدة الدوري المصري عموتة

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