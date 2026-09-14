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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجآت في قائمة الأهلي لمباراة أبو قير للأسمدة في الدوري

عموتة
عموتة
عمرو مصطفى

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأحمر استعدادًا لمباراة أبوقير للأسمدة التي تقام غدًا الثلاثاء ‏في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

جاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:‏


محمد الشناوي وياسين مرعي وأشرف داري وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا وسفيان بن جديدة ومنصف بقرار وأكرم ‏توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمر الساعي وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وتوفيق محمد وأحمد سيد ‏زيزو وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.‏

كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، والفوز على زد بنتيجة 2-0، والفوز على ‏سموحة بنتيجة 1-0، قبل التعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية.

‏21 مباراة في 5 أشهر.. ننشر أجندة الأهلي الكاملة حتى فبراير 2027

 

الجولة الخامسة – الدوري المصري: أبو قير للأسمدة – 15 سبتمبر – القاهرة.
الجولة الأولى – كأس الرابطة: بترول أسيوط – 8 أكتوبر – أسيوط.
الجولة السادسة – الدوري المصري: الزمالك – 11 أكتوبر – القاهرة.
ذهاب دور الـ32 – الكونفدرالية: أمام الفائز من مقديشو سيتي الصومالي وقيطارة الأوغندي – من 16 إلى 18 أكتوبر – خارج مصر.
الجولة السابعة – الدوري المصري: القناة – 21 أكتوبر – القاهرة.
إياب دور الـ32 – الكونفدرالية: أمام الفائز من مقديشو سيتي وقيطارة – من 23 إلى 25 أكتوبر – القاهرة.
الجولة الثامنة – الدوري المصري: مودرن – 29 أكتوبر – القاهرة.
الجولة التاسعة – الدوري المصري: بيراميدز – 23 نوفمبر – القاهرة.
الجولة الثانية – كأس الرابطة: المقاولون العرب – 2 ديسمبر – القاهرة.
الجولة العاشرة – الدوري المصري: غزل المحلة – 10 ديسمبر – الغربية.
الجولة الحادية عشرة – الدوري المصري: بترول أسيوط – 15 ديسمبر – القاهرة.
الجولة الثانية عشرة – الدوري المصري: سيراميكا كليوباترا – 24 ديسمبر – القاهرة.
الجولة الثالثة عشرة – الدوري المصري: الاتحاد السكندري – 29 ديسمبر – القاهرة.
الجولة الرابعة عشرة – الدوري المصري: الجونة – 15 يناير – الغردقة.
الجولة الرابعة – كأس الرابطة: الشرقية للدخان وإنبي – 20 يناير – القاهرة.
الجولة الخامسة عشرة – الدوري المصري: السويس وبتروجيت – 28 يناير – القاهرة.
الجولة السادسة عشرة – الدوري المصري: البنك الأهلي – 1 فبراير – القاهرة.
الجولة السابعة عشرة – الدوري المصري: المصري – 6 فبراير – الإسكندرية.
الجولة الثامنة عشرة – الدوري المصري: طلائع الجيش – 12 فبراير – القاهرة.
الجولة الخامسة – كأس الرابطة: الجونة – 15 فبراير – القاهرة.
الجولة التاسعة عشرة – الدوري المصري: وادي دجلة – 19 فبراير – القاهرة.

الحسين عموتة الأهلي أبوقير للأسمدة الدوري عموتة الدوري الممتاز

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