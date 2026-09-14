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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سموحة يخطف فوز ثمين على طلائع الجيش بهدف «مكرونة»

سموحة
سموحة
عمرو مصطفى

حقق فريق سموحة فوزًا ثمينًا على حساب طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

هدف سموحة في شباك طلائع الجيش 

 

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62، بعدما نجح محمد سعيد الشهير بـ«مكرونة» في هز شباك طلائع الجيش برأسية قوية، ليمنح سموحة ثلاث نقاط غالية في مشواره بالمسابقة.

وكان طلائع الجيش قد لعب معظم أحداث المباراة بعشرة لاعبين، بعدما تعرض يحيى مصطفى للطرد في الدقيقة 41، وهو ما زاد من صعوبة مهمة الفريق العسكري خلال الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، رفع سموحة رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد طلائع الجيش عند 7 نقاط في المركز السابع، بعدما تلقى خسارته الثانية هذا الموسم.

سموحة يصحح مساره في الدوري المصري 

 

وكان سموحة قد استهل مشواره في الدوري بالخسارة أمام المصري البورسعيدي بهدف دون رد، ثم تعادل سلبيًا مع بترول أسيوط، قبل أن يخسر أمام الأهلي بهدف نظيف، ثم أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

في المقابل، بدأ طلائع الجيش الموسم بالفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، ثم تغلب على منتخب السويس بنتيجة 3-2، قبل الخسارة أمام زد بهدف نظيف والتعادل مع القناة بنتيجة 1-1، ليواصل الفريق نتائجه المتذبذبة بخسارة جديدة أمام سموحة.

سموحة طلائع الجيش الدوري المصري مكرونة الدوري المصري الممتاز

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