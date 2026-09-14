أنشيلوتي يعلن نهاية حقبة نيمار مع منتخب البرازيل

حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، مستقبل النجم نيمار دا سيلفا مع منتخب بلاده، مؤكدًا نهاية مشواره الدولي مع «السيليساو».

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها شبكة CNN Brasil، إن حقبة نيمار مع المنتخب البرازيلي انتهت، في ظل توجه الجهاز الفني لبدء مرحلة جديدة والاعتماد على مجموعة من العناصر الشابة.

وكان نيمار قد أعلن- عقب خروج البرازيل من منافسات كأس العالم 2026- اعتزاله اللعب الدولي، لتنتهي بذلك مسيرته مع المنتخب بعد سنوات طويلة ارتدى خلالها القميص البرازيلي.

ويعد نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفًا، كما خاض 128 مباراة دولية، وشارك مع المنتخب في عدة نسخ من كأس العالم.

وجاء قرار اعتزال نيمار في أعقاب خروج البرازيل من كأس العالم 2026، قبل أن يؤكد أنشيلوتي أن المنتخب دخل مرحلة جديدة تستهدف بناء جيل قادر على المنافسة خلال السنوات المقبلة.

ويغلق إعلان أنشيلوتي الباب أمام عودة نيمار إلى صفوف المنتخب البرازيلي، لتبدأ مرحلة ما بعد أحد أبرز نجوم الكرة البرازيلية في العقد الأخير.