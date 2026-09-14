استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس

استُشهد فلسطيني، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهيد وعدد من المصابين بعد قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي قرب صناعة خان يونس بمحيط شارع 5 شمال المدينة جنوب قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و786 شهيدا، و174 ألفا و771 مصابا، منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وأوضحت أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,372، والمصابين إلى 4,659، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة.