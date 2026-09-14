أرمينيا وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اجتمع بوفد ألماني برئاسة رئيس لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي بالبرلمان الألماني أنطون هوفرايتر.

وذكر مكتب رئيس الوزراء -في بيان بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينة- أن باشينيان رحب بزيارة الوفد الألماني لدى أرمينيا، موضحًا ان الجانبين أكدا أهمية الحوار السياسي النشط بين البلدين.

وشدد رئيس الوزراء الأرميني على أهمية التطوير المستمر للعلاقات الثنائية بين يريفان وبرلين، والتي تشمل التعاون الوثيق في مختلف القطاعات وعلى المستوى البرلماني أيضًا، وفقًا للبيان.

كما أشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا الآراء بشأن سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي ، إلى جانب بحث القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.