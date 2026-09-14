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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحبهم لقلبي.. حمدي المرغني يعلن وفاة عمه الأصغر

حمدي المرغني
حمدي المرغني
سارة عبد الله

أعلن الفنان حمدي المرغني،  وفاة عمه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب المرغني عبر الاستوري: “توفي إلى رحمة الله عمي فتحي المرغني ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبرنا جميعا اصغر عم من أعمامي وأحبهم لقلبي هتوحشني أوي ارجوكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ”.

وكان قد خيّم الحزن على أسرة الفنان حمدي المرغني بعد وفاة والده، وشيّع الجنازة عقب صلاة المغرب من مسجد أهل التقوى والمغفرة بمحافظة السويس، وسط حضور الأهل والأصدقاء لتوديع الراحل إلى مثواه الأخير.

وكان خبر الوفاة أُعلن من خلال زوجة الفنان، إسراء عبد الفتاح، التي نعت والد زوجها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، معبرة عن حزنها العميق لفقدان أحد أفراد العائلة. وكتبت في منشورها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفي إلى رحمة الله تعالى حمايا العزيز الحاج أحمد المرغني".

حمدي المرغني انستجرام وفاة عم حمدي المرغني

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