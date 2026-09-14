الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم «SOY» استعدادًا لطرحه في السينمات 9 أكتوبر

كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي لفيلم الرعب والتشويق التركي «SOY»، تمهيدًا لانطلاق عرضه في دور السينما يوم 9 أكتوبر، في أول مشروعات الشركة في تركيا.

وتصدر البوستر عدد من أبطال الفيلم، في مقدمتهم Farah Zeynep Abdullah، Barış Arduç وÖzge Özacar، وسط أجواء غامضة تعكس طبيعة الأحداث، فيما يظهر القصر الذي تدور بداخله أجزاء رئيسية من القصة في خلفية البوستر.

ويحمل البوستر العبارة التركية «Senin kanın ve kanının kanı korunacaktır»، في إشارة إلى عنصر السلالة والدم الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في أحداث الفيلم.

الفيلم مأخوذ عن قصة أصلية من تأليف Turki Al Alshikh، الذي شارك أيضًا في كتابة السيناريو إلى جانب Şükrü Necati Şahin وMelih Özyılmaz، ويتولى إخراجه وتصويره Maxime Alexandre.

ويشارك في بطولة «SOY» كل من Farah Zeynep Abdullah، Barış Arduç، Mehmet Yılmaz Ak، Özge Özacar وTamer Levent، إلى جانب ظهور خاص للنجمة Tûba Büyüküstün، بالإضافة إلى Meral Çetinkaya وİsmail Tunçbilek.

ويأتي الكشف عن البوستر الرسمي بعد طرح المواد التشويقية الأولى للفيلم، والتي قدمت لمحات من عالم «SOY» الذي يجمع بين الرعب والغموض والإثارة النفسية، قبل انطلاق الفيلم في دور السينما يوم 9 أكتوبر.