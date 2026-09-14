النقل توجه بتخفيض زمن التقاطر بالمونوريل وتصدر اشتراك للطلبة بتخفيضات تصل 60 %

في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في وسائل النقل الجماعي المختلفة، وتزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية بمشروع مونوريل شرق النيل، لمتابعة انتظام التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للركاب، والتأكد من جاهزية منظومة التشغيل وانتظامها بما يتناسب مع معدلات الإقبال المتوقعة خلال العام الدراسي الجديد.



وتابع الوزير ، خلال الجولة مستوى انتظام حركة قطارات المونوريل، وجاهزية المحطات، ومستوى النظافة والخدمات المقدمة للركاب، بالإضافة إلى جاهزية فرق التشغيل والطوارئ، وتطبيق إجراءات التأمين والسلامة، بما يضمن توفير خدمة آمنة ومنتظمة ومتميزة لجمهور الركاب.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، على ضرورة انتظام جداول التشغيل، والدفع بتشغيل إضافي لمواجهة أي كثافات متوقعة للركاب خلال أوقات الذروة، مع تكثيف إجراءات التأمين والسلامة، والتنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات على مدار ساعات التشغيل، مشددًا على أهمية التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ قد تؤثر على انتظام الخدمة وشدد وزير النقل على استمرار المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة، ورفع درجة جاهزية فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي أعطال، بما يضمن انتظام حركة المونوريل وعدم تأثر الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والتشغيل.

ووجه وزير النقل، رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق بتخفيض زمن التقاطر إلى ٩ دقائق بدلا من ١٢ دقيقة والتنفيذ بدء من اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026 بالإضافة إلى إصدار اشتراك للطلبة لمونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف LRT بتخفيض بنسبة ٦٠٪؜ من سعر التذكر على ان يتم التنفيذ اعتباراً من يوم الأربعاء القادم.

جدير بالذكر أن عدد الرحلات اليومية المقررة لمونوريل شرق النيل يبلغ 142 رحلة يوميًا، ويبدأ التشغيل في تمام الساعة 6:00 صباحًا من محطتي مدينة العدالة وإستاد القاهرة، بينما يقوم آخر قطار في تمام الساعة 7:50 مساءً من المحطتين، ويبلغ زمن التقاطر 12 دقيقة.

ويمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة إستاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، ويضم 22 محطة، وتتوافر مكاتب الاشتراكات بمونوريل شرق النيل في شبابيك صرف التذاكر بجميع المحطات، وتتم عملية البيع على مدار ساعات التشغيل اليومية، بما ييسر حصول الركاب على الخدمة ويعزز سهولة استخدام المونوريل كإحدى وسائل النقل الجماعي الحديثة.