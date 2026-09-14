اعتماد الهوية البصرية لـ" صندوق قادرون باختلاف"

نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس مجلس إدارة صندوق " قادرون باختلاف"، اجتماع مجلس إدارة الصندوق، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، واخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الاشخاص ذوي الإعاقة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بتوجيه الشكر للرئيس على دعمه اللا محدود لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن صندوق " قادرون باختلاف" تم إنشاؤه تأكيدًا على حرص الرئيس على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم شريكًا أساسيًا في الوطن.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن رسالة ومهمة عمل الصندوق قيادة الجهود الوطنية المبذولة في مصر في سبيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون مع الحكومة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص لتوفير فرص متكافئة وتعزيز إمكانية الوصول ودعم المشاركة في شتى مناحي الحياة.

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي توجه الصندوق وحرصه على توفير مترجم للغة الإشارة في اجتماعه، مطالبة مختلف المؤسسات باتباع هذا النهج.

ومن جانبها حرصت زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" على توجيه للرئيس على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس إيمان الدولة الراسخ بأن الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء أساسيون في بناء الوطن، وحرص القيادة السياسية على تعزيز حقوقهم وتمكينهم ودمجهم بصورة كاملة في مختلف مجالات الحياة، كما توجهت بالشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل على تحويل توجهات الدولة إلى برامج ومبادرات تسهم في تحقيق مزيد من التمكين والاستقلالية.

واستعرضت المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" آلية تنفيذ استراتيجية عمل الصندوق من خلال المشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها حتي نهاية العام المالي 2026-2027 ، مع التركيز على الأثر المجتمعي ومؤشرات الأداء ، حيث يعمل الصندوق على ستة محاور رئيسية وهي " الصحة والتأهيل – التمكين الاقتصادي والعمل اللائق- التعليم وتنمية القدرات والمواهب – الإتاحة والبيئات الدامجة- التوعية المجتمعية – والبحث والتقييم والتعلم وإدارة المعرفة"، بالإضافة إلى المحاور الفرعية الناتجة عن المحاور الرئيسية.

واستعرضت توكل البنية المؤسسية والحوكمة للصندوق، والتسلسل الزمني للقوانين والقرارات المنظمة لعمل الصندوق، بالإضافة إلى استراتيجية عمل الصندوق الذي يعمل كآلية وطنية للتمويل والتنفيذ والتنسيق، بما يدعم تطبيق السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للأشخاص ذوي الإعاقة والشراكة والتكامل مع الجهات الوطنية، ويرتكز نهج العمل على مسارين متوازيين، مسار قصير المدى يعمل على تحسين الخدمات الحالية وتقديم تدخلات سريعة وبناء شراكات فعالة، ومسار طويل المدى يقوم على رسم خريطة شاملة لأصحاب المصلحة والموارد، واعتماد أفضل الممارسات الدولية، وتطوير منظومة بيانات وطنية تمكن الصندوق مستقبلا من تنفيذ تقييمات أثر متقدمة.

واعتمد مجلس الإدارة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي الهوية البصرية لـ" صندوق قادرون باختلاف"، واستراتيجية عمل الصندوق، والمبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

كما اعتمد مجلس الإدارة اللوائح المنظمة لعمل الصندوق، وكذلك الهيكل التنظيمي له، فضلا عن اعتماد موازنات الصندوق، والتأكيد على ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعظيم الاستفادة من الموارد والمخصصات والمبادرات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق أكبر فائدة لذوي الإعاقة.