تحديد مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك وبيراميدز في مواجهات عربية

أسدل الستار على منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليتم الكشف رسميًا عن مواجهات دور الـ32 من المسابقة القارية، وسط تأهل عدد كبير من الأندية البارزة إلى المرحلة المقبلة.

ولم يشهد الدور التمهيدي مفاجآت مدوية، باستثناء خروج شبيبة الساورة الجزائري أمام حوريا كوناكري الغيني، إلى جانب إقصاء ستاد مالي على يد كولومبي سبورتيف الكاميروني.

وضمت قائمة المتأهلين إلى دور الـ32 عددًا من كبار القارة، وفي مقدمتهم الترجي التونسي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي، بالإضافة إلى أندية أخرى تسعى لمواصلة مشوارها نحو اللقب.

وتمكن الزمالك وبيراميدز من حجز مقعديهما في الدور المقبل بسهولة، بعدما تجاوز الفارس الأبيض عقبة إيه إس بورت الجيبوتي، بينما حقق بيراميدز فوزًا كبيرًا على جورماهيا الكيني.

وجاءت مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

ويليتي الأنجولي × ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

سكوتلاند الزيمبابوي × بترو أتلتيكو الأنجولي.

أفريكان ستارز الناميبي × أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

15 أغسطس من غينيا الاستوائية × سيمبا التنزاني.

إف إف إيه من مدغشقر × يانج أفريكانز التنزاني.

السويحلي الليبي × الترجي التونسي.

الجيش الرواندي × الزمالك المصري.

المريخ بانتيو الجنوب سوداني × بيراميدز المصري.

سيداما بونا الإثيوبي × الهلال السوداني.

ستار سبورت أكاديمي السيراليوني × نهضة بركان المغربي.

المغرب الفاسي المغربي × أسيك ميموزا الإيفواري.

تونجيث السنغالي × الملعب المالي.

رينجرز إنترناشيونال النيجيري × مولودية الجزائر.

سان بيدرو الإيفواري × نواذيبو الموريتاني.

حوريا كوناكري الغيني × المريخ السوداني.

مازيمبي الكونغولي × النادي الإفريقي التونسي.