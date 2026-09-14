قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية صلاة قيام الليل؟.. عدد الركعات ووقت الصلاة وأفضل دعاء فيها
الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر
النمسا تمنع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من دخول فيينا
3 سيناريوهات مرتقبة لاجتماع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز
الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين
أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي
ماذا نقول بين الأذان والإقامة؟.. أدعية مستجابة للرزق وقضاء الحوائج
5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة
تعديلات سعودية تؤجل اجتماع خليجي في صلالة إلى أجل غير مسمى
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة
وزير التموين: مبادرة خفض الأسعار مستمرة 6 أشهر وتستهدف 30 سلعة بنهاية سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر يكشف تفاصيل رحيل خوان بيزيرا عن الزمالك

سيف زاهر
سيف زاهر
ميرنا محمود

كشف الإعلامي سيف زاهر، تفاصيل رحيل البولندي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن اللاعب سيغادر النادي مقابل مبلغ مالي كبير، وفقًا لشروط إدارة الزمالك.

وقال سيف زاهر، عبر برنامج «أون سبورت»، إن عقد خوان بيزيرا يتضمن مبلغا ماليا كبيرًا، إلى جانب أمور أخرى، مؤكدًا أن رحيل اللاعب سيكون وفقًا لشروط نادي الزمالك.

وأوضح: «يحسب لنادي الزمالك إن اللاعب جه القاهرة وقعد واتفاوض واعتذر للجماهير، ورحيله هيكون بشروط الزمالك».

وأضاف: «إنت لاعب في نادي الزمالك، ولازم تخرج من النادي. مش هتبقى قاعد برا وتقول عايز أمشي وتمشي، ده مش موجود».

اعتذار للجماهير قبل الرحيل

وأشار سيف زاهر إلى أن من بين شروط الزمالك للموافقة على رحيل خوان بيزيرا، تقديم بيان اعتذار للجماهير، إلى جانب تصوير فيديو اعتذار، مؤكدا أن اللاعب قام بالفعل بتصوير الفيديو.

وتابع أن الزمالك سيصدر بيانا رسميا يعلن خلاله تفاصيل بيع اللاعب، موضحا أن فيديو الاعتذار تبلغ مدته دقيقتين، وتم تصويره بالفعل.

سيف زاهر خوان بيزيرا الزمالك رحيل خوان بيزيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

وداع حار للصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

وداع حار لـ الصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

الزمالك

لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير

بيزيرا

رد فعل صادم من الزمالك بعد اعتذار بيزيرا.. غرامة 100 ألف دولار والرحيل بشروط النادي

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

الزمالك

تطورات إصابة إيشو مع الزمالك

احمد شوبير

أحمد شوبير عن رحيل خوان بيزيرا: الزمالك مش هيتلدغ من جحر زيزو مرتين

آدم كايد

تفاصيل إصابة آدم كايد في الزمالك وموقفه من مواجهة غزل المحلة

بالصور

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد