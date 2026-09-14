سيف زاهر يكشف تفاصيل رحيل خوان بيزيرا عن الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر، تفاصيل رحيل البولندي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن اللاعب سيغادر النادي مقابل مبلغ مالي كبير، وفقًا لشروط إدارة الزمالك.

وقال سيف زاهر، عبر برنامج «أون سبورت»، إن عقد خوان بيزيرا يتضمن مبلغا ماليا كبيرًا، إلى جانب أمور أخرى، مؤكدًا أن رحيل اللاعب سيكون وفقًا لشروط نادي الزمالك.

وأوضح: «يحسب لنادي الزمالك إن اللاعب جه القاهرة وقعد واتفاوض واعتذر للجماهير، ورحيله هيكون بشروط الزمالك».

وأضاف: «إنت لاعب في نادي الزمالك، ولازم تخرج من النادي. مش هتبقى قاعد برا وتقول عايز أمشي وتمشي، ده مش موجود».

اعتذار للجماهير قبل الرحيل

وأشار سيف زاهر إلى أن من بين شروط الزمالك للموافقة على رحيل خوان بيزيرا، تقديم بيان اعتذار للجماهير، إلى جانب تصوير فيديو اعتذار، مؤكدا أن اللاعب قام بالفعل بتصوير الفيديو.

وتابع أن الزمالك سيصدر بيانا رسميا يعلن خلاله تفاصيل بيع اللاعب، موضحا أن فيديو الاعتذار تبلغ مدته دقيقتين، وتم تصويره بالفعل.