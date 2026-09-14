ماذا نقول بين الأذان والإقامة؟.. أدعية مستجابة للرزق وقضاء الحوائج

يفضل لكل مصلٍ أن يغتنم الوقت بين الأذان والإقامة بالدعاء والذكر، فهي فترة مباركة يستحب فيها الإكثار من الدعاء، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة"؛ لذلك يمكن للمسلم أن يدعو الله تعالى بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، لطلب الرزق الواسع وسداد الديون، وتفريج الهموم وقضاء الحوائج وفي السطور التالية نعرض لكم أفضل الأدعية.

ماذا نقول بين الأذان والإقامة؟

بعد ترديد الأذان والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والدعاء الوارد بعد الأذان، يمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء، ومن الأدعية الجميلة:

اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا واسعًا، وبارك لي فيما رزقتني، واقضِ عني دَيني، واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم افتح لي أبواب رزقك ورحمتك، ويسّر لي أمري، واقضِ حاجتي، وفرّج همي، واكتب لي الخير حيث كان.

اللهم إني أسألك رزقًا لا ينقطع، وقلبًا لا يجزع، ونفسًا مطمئنة، وحياةً مباركة، وقضاءً لكل حاجة ترضيك عني.

دعاء مأثور لسعة الرزق

اللهم اغفر لي ذنوبي، وارحمني، وتب عليّ، إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وبارك لي فيما رزقتني.

اللهم فرّج همي، ونفّس كربي، واقضِ حاجتي، ويسّر أمري.

اللهم اقضِ عني الدَّين، وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم افتح لي أبواب الخير والرحمة والرزق، واصرف عني كل سوء.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وفرّج كرب المكروبين.

اللهم اجبر خاطري، وطمئن قلبي، وحقق لي ما أتمنى إن كان فيه الخير لي.

اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا حاجةً فيها رضاك إلا قضيتها.

اللهم ارزقني راحة البال، وصلاح الحال، وبركة العمر والعمل والرزق.

اللهم اجعل لي من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ومن كل عسر يسرًا.

اللهم اهدني وسددني، ووفقني لما تحب وترضى.

اللهم ارزقني حسن الخاتمة، وثبّت قلبي على طاعتك.

دعاء الرزق بين الأذان والإقامة

ومن أدعية الرزق بين الأذان والإقامة أن يقول الداعي:

اللهم إليك مددت يدي، وفيها عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر لي، وعافني، واعف عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين.

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك.

اللهم اغفر للمسلمين جميعًا، الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، الأول والآخر، والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على الرضا.

دعاء قضاء الحوائج وتفريج الكروب

من أفضل الأدعية المستحبة بين الأذان والإقامة أن يقول المصلي دعاء قضاء الحاجة ومنها:

1- إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

2- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

3- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

4- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.