محلل رياضي: الزمالك لا يملك لاعبا قادرا على تعويض بيزيرا

أكد إسلام علي، المحلل الفني، أن نادي الزمالك سيواجه صعوبة كبيرة في تعويض رحيل البرازيلي خوان بيزيرا، في ظل عدم وجود لاعب داخل صفوف الفريق يمتلك نفس القدرات والإمكانيات التي كان يقدمها اللاعب مع الأبيض.

وأوضح إسلام علي أن رحيل بيزيرا يمثل خسارة فنية للفريق، خاصة أن اللاعب كان يمتلك العديد من الحلول الهجومية، إلى جانب قدرته على التحرك وصناعة الخطورة في الثلث الأخير من الملعب.

وقال إسلام علي، خلال حديثه مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الزمالك يعاني من أزمة واضحة في قائمة اللاعبين، وهو ما قد يؤثر على اختيارات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المحلل الفني: «الزمالك لديه أزمة كبيرة في القائمة، لأن سمات اللاعبين مختلفة في كل الخطوط».

وأشار إلى أن الاختلاف الكبير في إمكانيات اللاعبين وخصائصهم يجعل مهمة الجهاز الفني أكثر صعوبة، خاصة عند محاولة وضع التشكيل المناسب أو إجراء تغييرات خلال المباريات.

صعوبة تعويض خوان بيزيرا

وشدد إسلام علي، على أن الزمالك لا يمتلك حاليًا لاعبًا يمكنه القيام بنفس الدور الذي كان يؤديه خوان بيزيرا، مؤكدًا أن رحيل اللاعب سيترك فراغًا واضحًا في الجانب الهجومي للفريق.

وقال: «الزمالك لا يملك لاعبًا قادرًا على تعويض رحيل خوان بيزيرا».

ويرى المحلل الفني أن إدارة الزمالك والجهاز الفني سيكونان مطالبين بالتعامل مع هذا النقص خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال الاعتماد على العناصر الموجودة حاليًا أو البحث عن تدعيمات جديدة قادرة على سد الفراغ الذي سيتركه اللاعب البرازيلي.

وتأتي تصريحات إسلام علي في الوقت الذي يواصل فيه الزمالك استعداداته للمنافسات المحلية والقارية، وسط تطلعات جماهيره للحفاظ على قوة الفريق وتحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي.



