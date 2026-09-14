تفاصيل إصابة آدم كايد في الزمالك وموقفه من مواجهة غزل المحلة

كشفت الإعلامية دينا سليم، خلال برنامج «ستاد المحور»، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها الفلسطيني آدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والتي تسببت في غيابه عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة.

ويواصل آدم كايد حاليًا تنفيذ برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك، في إطار محاولات تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات، بعد الإصابة التي تعرض لها في إصبع القدم.

وقالت دينا سليم إن اللاعب سيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وتحديد مدى استجابته للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يحدد الفحص الطبي مدى جاهزية آدم كايد للمشاركة في التدريبات، وكذلك إمكانية دخوله حسابات الجهاز الفني للفريق في المباراة المقبلة، خاصة أن الجهاز بقيادة معتمد جمال يسعى لتجهيز جميع العناصر المتاحة قبل المواجهة.

ويترقب الجهاز الفني نتائج الفحص الطبي للاعب، خاصة في ظل رغبة الزمالك في استعادة جميع لاعبيه المصابين، ومنح الجهاز الفني المزيد من الخيارات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام غزل المحلة، في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

ويأمل معتمد جمال في اكتمال صفوف الفريق قبل مواجهة غزل المحلة، خاصة مع أهمية المباراة، حيث يعمل الجهاز الفني على متابعة الحالة البدنية والطبية لجميع اللاعبين خلال التدريبات المقبلة.

ويحسم الفحص الطبي المرتقب موقف آدم كايد من المشاركة أمام غزل المحلة، سواء بالعودة إلى قائمة المباراة أو مواصلة البرنامج التأهيلي لحين اكتمال جاهزيته البدنية والطبية.



