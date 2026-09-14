قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1.2 تريليون دولار.. أهمية تجمع بريكس بالأرقام والإحصائيات
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد إنذارات في 4 مناطق بالجنوب
لم ييأس من الرفض.. كيف كان النبي يبحث عن الناس ليبلغهم رسالة الله؟
شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه
ترامب: مخزوناتنا من الأسلحة كبيرة وننتج صواريخ باتريوت بأعداد غير مسبوقة
ترامب: الصين تتجسس علينا.. ونحن نتجسس عليهم
تطورات جديدة بقضية ياسين.. نيابة دمنهور تستمع لأقوال المجني عليه بعد الحكم على المتهم الرئيسي
النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز
الحكومة اليمنية: الانتهاكات الحوثية تودي بحياة 150 مدنيا ونزوح 85 ألفا
أمريكا تعرض تزويد إيران بالوقود النووي مقابل تسوية برنامجها
الطقس اليوم في مصر.. تحذير من ظاهرة خطيرة وحرارة تصل لـ46 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل إصابة آدم كايد في الزمالك وموقفه من مواجهة غزل المحلة

آدم كايد
آدم كايد
رباب الهواري

كشفت الإعلامية دينا سليم، خلال برنامج «ستاد المحور»، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها الفلسطيني آدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والتي تسببت في غيابه عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة.

ويواصل آدم كايد حاليًا تنفيذ برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك، في إطار محاولات تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات، بعد الإصابة التي تعرض لها في إصبع القدم.

وقالت دينا سليم إن اللاعب سيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وتحديد مدى استجابته للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يحدد الفحص الطبي مدى جاهزية آدم كايد للمشاركة في التدريبات، وكذلك إمكانية دخوله حسابات الجهاز الفني للفريق في المباراة المقبلة، خاصة أن الجهاز بقيادة معتمد جمال يسعى لتجهيز جميع العناصر المتاحة قبل المواجهة.

ويترقب الجهاز الفني نتائج الفحص الطبي للاعب، خاصة في ظل رغبة الزمالك في استعادة جميع لاعبيه المصابين، ومنح الجهاز الفني المزيد من الخيارات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام غزل المحلة، في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

ويأمل معتمد جمال في اكتمال صفوف الفريق قبل مواجهة غزل المحلة، خاصة مع أهمية المباراة، حيث يعمل الجهاز الفني على متابعة الحالة البدنية والطبية لجميع اللاعبين خلال التدريبات المقبلة.

ويحسم الفحص الطبي المرتقب موقف آدم كايد من المشاركة أمام غزل المحلة، سواء بالعودة إلى قائمة المباراة أو مواصلة البرنامج التأهيلي لحين اكتمال جاهزيته البدنية والطبية.


 

آدم كايد الزمالك أخبار الرياضة أخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

بيزيرا

تطور جديد في صفقة بيع خوان بيزيرا.. الإعلان الرسمي الثلاثاء

حمزة عبدالكريم

برشلونة يرفض إعارة حمزة عبد الكريم ويحدد دوره مع الفريق

أسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

ترشيحاتنا

الدولار اليوم.. أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية

الدولار اليوم .. أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم 12 سبتمبر 2026.. آخر تحديث في البنوك

سعر الدولار اليوم 12 سبتمبر 2026.. آخر تحديث في البنوك

7 خطوات لخفض استهلاك الكهرباء في المنزل وتقليل الفاتورة

7 خطوات لخفض استهلاك الكهرباء في المنزل وتقليل الفاتورة

بالصور

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد