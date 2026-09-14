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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد إنذارات في 4 مناطق بالجنوب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الدفاع المدني السعودي، فجر الاثنين، زوال الخطر عن محافظة خميس مشيط ومدينة أبها، إلى جانب منطقتي جازان ونجران، بعد دقائق من إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر للتحذير من تهديد محتمل.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت في وقت سابق إنذارات في مناطق جنوب المملكة، شملت جازان ونجران وأبها وخميس مشيط، وسط تصاعد الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي من الأراضي اليمنية باتجاه المناطق الجنوبية السعودية.

ولم تعلن السلطات السعودية، حتى الآن، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد الذي استدعى إطلاق الإنذارات، كما لم تكشف عن وقوع خسائر بشرية أو مادية مرتبطة بالحادث الأخير.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل، بعدما أعلنت ميليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية تنفيذ هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه مواقع في السعودية.

وشهدت الأيام الأخيرة استهداف مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، فيما أعلنت السلطات السعودية في وقت سابق إصابة 10 الأشخاص جراء هجمات حوثية، إلى جانب استهداف منشآت نفطية واقتصادية في المنطقة الجنوبية.

وفي أحدث التطورات، أفادت تقارير إعلامية بشن الحوثيين هجمات جديدة على منطقة جازان وقاعدة عسكرية مجاورة، بالتزامن مع استمرار المعارك داخل اليمن، وسط تقارير عن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الأراضي السعودية.

الدفاع المدني السعودي خميس مشيط ومدينة أبها جازان ونجران ميليشيا الحوثي اليمن السعودية

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