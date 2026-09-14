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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. قصة مرض ناهد رشدي المأساوي ومسيرتها الفنية

ناهد رشدي
ناهد رشدي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد ووفاة الفنانة ناهد رشدي، التي يظل إرثها الفني حاضرًا في أذهان المشاهدين من خلال عدد من الأعمال التي خلدت اسمها في السينما والتلفزيون والمسرح.

بداية ناهد رشدي الفنية 

ولدت ناهد رشدي في 14 سبتمبر عام 1956، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1982، وامتد مشوارها الفني لما يقرب من 40 عامًا.

أشهر أعمال ناهد رشدي

قدمت الفنانة ناهد رشدي عدد من الأعمال الفنية سواء بالتلفزيون او السينما ومن أعمالها بالمسلسلات: "أرابيسك"، "هوانم جاردن سيتي"، "الطوفان"، "طيور الزمن الجريح"، "النساء قادمون"، "اللعب في الوقت الضائع"، "حبشي في الهواء الطلق"، "الأرض الطيبة"، "لمن يهمه الأمر"، "حلم العمر"، "أنا وبعدي الطوفان"، و"الاختبار".

وأما عن أعمالها المسرحية: "أوديب وشفيقة"، "عريس بالكريمة"، "بيت المصراوي"، "الزوبعة"، "الأستاذ"، "الفلوس حبيبتي"، "مع خالص تحياتي"، و"الحواجز".

ومن الأفلام السينمائية التى قدمتها ناهد رشدي "الأخطبوط"، "الراقصة والشيطان"، "نعيمة فاكهة محرمة"، "لقاء في شهر العسل"، "صاحب العمارة"، "ثلاثة على واحد"، و"الطريق إلى إيلات".

من أبرز أعمالها التي تركت أثرًا كبيرًا، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

صلة قرابة بين ناهد رشدي وداليا مصطفى 

وتربطها صلة قرابة بالفنانة داليا مصطفى، حيث تعد ناهد رشدي شقيقة والد داليا.

معاناة ناهد رشدي مع المرض

الفنانة ناهد رشدي عانت مع المرض لسنوات، وقد تعافت في وقت سابق، إلا أن المرض عاد خلال الأشهر الأخيرة ليهاجمها مرة أخرى.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج "الستات"، بكت ناهد رشدي بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها، وقالت:

“تعايشت مع تعبي وشفت كل واحد على حقيقته في فترة مرضي، ومش عايزة أقول المرض اللي كنت بعاني منه.”

وأضافت: “التعب غير فيا حاجات كتير، وابتديت أشوف الناس على حقيقتهم ناحيتي، وكان فيه ناس فرحانين في مرضي، وللأسف أقرب الناس ليا.”

وتابعت: “أنا ما كتبتش على السوشيال ميديا ظروف مرضي ولا إيه المرض اللي أصبت به، عشان محدش يشمت فيا، ولو حد بيحبني هيزعل بجد.”

وأردفت: “عشت 30 أو 40 سنة مضحوك عليا من أصدقاء وأقارب، وكنت مصدقاهم، بس اكتشفتهم على حقيقتهم في فترة مرضي، وعرفت إنهم عايزين يشوفوني في أسوأ حالة، ودي بالنسبة لي خيانة.”

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