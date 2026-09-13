وفاة والد الفنانة الراحلة سوزان تميم

أعلنت وسائل إعلام لبنانية وفاة عبد الستار تميم، والد الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، بعد نحو 18 عاما على رحيل ابنته في جريمة هزت الرأي العام العربي وأثارت اهتماما واسعا، لتعود قصتها إلى الواجهة من جديد مع وفاة والدها، الذي عاش طوال تلك السنوات مثقلا بوجع فقدان ابنته.

وفاة والد سوزان تميم

ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، تلتزم عائلة سوزان تميم الصمت حتى الآن، ولم تكشف عن تفاصيل جنازة وعزاء الراحل عبد الستار تميم.

سوزان تميم

ورحلت سوزان تميم في يوليو 2008، عن عمر ناهز 31 عاما، بعدما عثر عليها مقتولة داخل شقتها في دبي، وتحولت الجريمة إلى واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام العربي لسنوات، في ظل ما أحاط بها من تفاصيل وتحقيقات وأحداث قضائية ومحاكمات.

ومنذ وفاة ابنته، حرص عبد الستار تميم على إبقاء ذكراها حاضرة، وتحدث في أكثر من مناسبة عن حجم حزنه لفقدانها، مؤكدا أنها كانت تحتل مكانة خاصة في حياته، وأن ذكراها ظلت حاضرة رغم مرور السنوات.

وكانت سوزان تميم قد بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، قبل أن يبرز اسمها بشكل أكبر من خلال مشاركتها في برنامج «استديو الفن» عام 1996. وبعدها، حققت انتشارا عربيا من خلال عدد من الأعمال الغنائية التي لاقت اهتماما من الجمهور، لتترك بصمة واضحة في الساحة الفنية رغم قصر مشوارها.