قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تعتقل 26 شخصاً وتداهم 6 جمعيات للمثليين بتهمة الدعـ.ارة والفحشاء
خبراء عرب يضعون روشتة لتعزيز أمن الطاقة والتكامل العربي| تفاصيل
بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة
فيدانوزير الخارجية التركي من دمشق: أردوغان سيزور سوريا قريبا
تفاصيل 30 ألف شقة لمتوسطي الدخل.. تمويل بفائدة 12%.. وطرح جديد بـ8%
الرئيس الإيراني: اتفقت مع ولي عهد الإمارات على «طي صفحة الماضي»
المنظمة الدولية للهجرة: 85 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم بسبب القتال في اليمن
ترامب: الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي
تطورات الحالة الصحية لـ مصطفى خاطر.. يعاني من هذا المرض | خاص
الشبشب ممنوع.. طالب ينقذ صاحبه بحيلة ذكية في أول يوم دراسة
العمامة هيبة ووقار.. أب يرافق نجله إلى المعهد الأزهري في أول أيام الدراسة
نقدر عرق الفلاح.. وزير الزراعة: التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة والد الفنانة الراحلة سوزان تميم

سوزان تميم
سوزان تميم
أحمد إبراهيم

أعلنت وسائل إعلام لبنانية وفاة عبد الستار تميم، والد الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، بعد نحو 18 عاما على رحيل ابنته في جريمة هزت الرأي العام العربي وأثارت اهتماما واسعا، لتعود قصتها إلى الواجهة من جديد مع وفاة والدها، الذي عاش طوال تلك السنوات مثقلا بوجع فقدان ابنته.

وفاة والد سوزان تميم

ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، تلتزم عائلة سوزان تميم الصمت حتى الآن، ولم تكشف عن تفاصيل جنازة وعزاء الراحل عبد الستار تميم.

سوزان تميم

ورحلت سوزان تميم في يوليو 2008، عن عمر ناهز 31 عاما، بعدما عثر عليها مقتولة داخل شقتها في دبي، وتحولت الجريمة إلى واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام العربي لسنوات، في ظل ما أحاط بها من تفاصيل وتحقيقات وأحداث قضائية ومحاكمات.

ومنذ وفاة ابنته، حرص عبد الستار تميم على إبقاء ذكراها حاضرة، وتحدث في أكثر من مناسبة عن حجم حزنه لفقدانها، مؤكدا أنها كانت تحتل مكانة خاصة في حياته، وأن ذكراها ظلت حاضرة رغم مرور السنوات.

وكانت سوزان تميم قد بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، قبل أن يبرز اسمها بشكل أكبر من خلال مشاركتها في برنامج «استديو الفن» عام 1996. وبعدها، حققت انتشارا عربيا من خلال عدد من الأعمال الغنائية التي لاقت اهتماما من الجمهور، لتترك بصمة واضحة في الساحة الفنية رغم قصر مشوارها.

سوزان تميم اعمال سوزان تميم أغاني سوزان تميم والد سوزان تميم وفاة والد سوزان تميم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

الحسين عموتة

مدرب الجيش الرواندي يُوجّه رسالة نارية لـ«عموتة» بعد واقعة الأهلي: كن أبًا للاعبيك

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

حسام حسن

حسام حسن يدرس استدعاء نجم جديد لمعسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة

لمناقشة عدد من الملفات.. مجلس إدارة اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً الثلاثاء

بيراميدز

قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة.. جدول ترتيب الدوري المصري

ياسر إبراهيم

أحمد حسن يكشف تطورات جديدة في تجديد عقد ياسر إبراهيم مع الأهلي

بالصور

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد