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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مع انطلاق العام الدراسي.. محافظ الغربية يفتتح مدرسة جديدة بكفر الصارم بسمنود

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة الشهيد بهاء الدين الابتدائية بقرية كفر الصارم التابعة لمركز سمنود، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ أن التوسع في إنشاء المدارس وتطويرها يأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب، ودعم حقهم في الحصول على تعليم متميز بالقرب من محل إقامتهم.

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد المحافظ الفصول الدراسية بالمدرسة، واطمأن على انتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب، وتابع جاهزية الفصول ومستوى التجهيزات والخدمات المقدمة.

ووجّه كلمات تحفيزية للطلاب، حثهم خلالها على الاجتهاد والتفوق والحرص على طلب العلم، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة تساعدهم على التحصيل والتميز.

تحرك تنفيذي 

وتقام المدرسة على مساحة 1347.19 مترًا مربعًا، وتضم 16 فصلًا دراسيًا للمرحلة الابتدائية، بتكلفة إجمالية بلغت 20.7 مليون جنيه، ضمن خطة التوسع في إنشاء وتطوير المدارس بمحافظة الغربية، بما يسهم في خفض الكثافات وتوفير أماكن تعليمية جديدة لأبناء قرية كفر الصارم والقرى والعزب المحيطة، وتهيئة بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي محافظ الغربية افتتاح مدرسة قطور

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