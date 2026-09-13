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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسمة محجوب وفرح الديباني تحييان حفل افتتاح مهرجان هي الفنون

نسمة محجوب وفرح الديباني
نسمة محجوب وفرح الديباني
تقى الجيزاوي

تنطلق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان «هي الفنون» (She Arts)، يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت رعاية وزارة الثقافة، بمشاركة نخبة من الفنانات من مصر والعالم.

ويبدء الافتتاح بحفل يجمع النجمتين نسمة محجوب وفرح الديباني، في التاسعة مساءً بقاعة إيورات، حيث تقدمان مجموعة من الأغاني بمصاحبة أوركسترا سنكوب، بقيادة الموسيقار جورج قلته. 

مهرجان she arts

ومهرجان she arts هو أول مهرجان دولي في المنطقة العربية مخصص لدعم وتمكين المرأة في الفنون ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وبمشاركة واسعة من فنانات محليات ودوليات يمثلن مختلف أشكال الإبداع الفني ويستضيف مجموعة متنوعة من العروض الفنية والورش والفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء على الإنجازات المستمرة للمرأة في المشهد الفني العالمي.

ويحتفي المهرجان في كل دورة بإنجازات نساء حوّلن الفن إلى رسالة تغيير وإلهام.

ويشمل البرنامج الغني للمهرجان حفلات موسيقية، عروضًا سينمائية، عروض رقص ومسرح، معرضًا فنيًا، بازار للحرف اليدوية، ورش عمل، معرض تصوير فوتوغرافية. 

ويمثل هذا التنوع انعكاسًا حقيقيًا لرؤية المهرجان في احتضان مختلف أشكال الفنون التي تعبّر بها النساء عن أنفسهن وتجاربهن حول العالم

مهرجان «هي الفنون» She Arts نسمة محجوب وزارة الثقافة فرح الديباني

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