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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المخرجة هالة خليل والمطربة فرح الديباني في المؤتمر الصحفي لمهرجان "هي الفنون"

هي الفنون
هي الفنون
نجلاء سليمان

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الخامسة من "مهرجان / She Arts هي الفنون" التي تقام في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر . 

وحضر المؤتمر الصحفي كل من المخرجة هالة خليل والمطربة والسوبرانو العالمية فرح الديباني وعدد من القائمين على المهرجان.

 أعلن مهرجان "هي الفنون – She Arts"، أول مهرجان دولي في المنطقة العربية مخصص لدعم وتمكين المرأة في الفنون، عن انطلاق دورته الخامسة على التوالي في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2025، تحت رعاية وزارة الثقافة، وبمشاركة واسعة من فنانات محليات ودوليات يمثلن مختلف أشكال الإبداع الفني. ويقام المهرجان هذا العام في ثلاث أماكن رئيسية: القاهرة، الإسكندرية، والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستضيف مجموعة متنوعة من العروض الفنية والورش والفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء على الإنجازات المستمرة للمرأة في المشهد الفني العالمي. نحتفي في كل دورة بإنجازات نساء حوّلن الفن إلى رسالة تغيير وإلهام. تستقبل نسخة هذا العام فنانات من مصر، البرازيل، إيطاليا، المجر، ألمانيا، فرنسا، فلسطين، السودان، إسبانيا، ولبنان، بحضور متوقع يتجاوز 15,000 شخص من مختلف الفئات.

 ويشمل البرنامج الغني للمهرجان حفلات موسيقية، عروضًا سينمائية، عروض رقص ومسرح، معرضًا فنيًا، بازار للحرف اليدوية، ورش عمل، معرض تصوير فوتوغرافي، بالإضافة إلى مسابقة موسيقية تقام بالتعاون مع إذاعتي "نجوم إف إم" و"نايل إف إم". ويمثل هذا التنوع انعكاسًا حقيقيًا لرؤية المهرجان في احتضان مختلف أشكال الفنون التي تعبّر بها النساء عن أنفسهن وتجاربهن حول العالم. يضم مجلس أمناء المهرجان نخبة من الشخصيات البارزة في المجالات الثقافية والفنية والإعلامية، منهم: 

• رياض لطفي – رائد في مجال الضيافة • نيفين علوبة – مؤسسة فابريكا وأستاذة غناء 

  •  منال محيي الدين – عازفة الهارب واستاذ في اكاديمية الفنون • فرح الديباني – مغنية الأوبرا العالمية الحائزة على عدة جوائز.
  • • هالة خليل – مخرجة سينمائية • أحمد عبيد – مؤسس والعضو المنتدب لشركة RMC ومستشار وزير الثقافة للاستثمار
  •  • لمياء كامل – مؤسسة شركة "سي سي بلاس" ومؤسسة قمة صوت مصر • إيمي موافي – الرئيسة التنفيذية لشبكة MO4 
  • • سُرَيّة بهجت –رائدة أعمال وناشطة في قضايا المرأة.
  •  • غادة عبد الخالق – مديرة التسويق في فنادق ماريوت القاهرة وغيرهم من الداعمين والشركاء الذين يسهمون في نجاح المهرجان عامًا بعد عام.
الدورة الخامسة من مهرجان She Arts هي الفنون هالة خليل المخرجة هالة خليل

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