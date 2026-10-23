قيمة "بيتكوين" تتراجع دون الـ 82 ألف دولار مع موجة بيع أسهم التكنولوجيا وارتفاع أسعار النفط

أ ش أ

تراجعت عملة "بيتكوين" اليوم /الجمعة/ مواصلةً خسائرها الأخيرة، في ظل استمرار الضغوط على شهية المستثمرين للمخاطرة نتيجة موجة بيع حادة في أسهم التكنولوجيا وتراجع تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.

وانخفضت "بيتكوين"، أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 0.7%؛ لتصل إلى 81 ألفا و909 دولارات، ومع ذلك ظلت تتحرك ضمن نطاق تداول يتراوح بين 80 ألفًا و87 ألف دولار، وهو النطاق الذي استقرّت فيه خلال الشهر الماضي.

كما تحركت أسعار العملات المشفرة الأخرى ضمن نطاقات محدودة اليوم /الجمعة/ وسط توقعات بأداء هادئ نسبيًا للسوق خلال الأسبوع.

وجاء تراجع العملات المشفرة بالتزامن مع موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا العالمية، عقب إعلان بعض كبرى شركات القطاع في "وول ستريت" نتائج أعمال متوسطة الأداء، ما أدى إلى تكبد أسهم التكنولوجيا خسائر كبيرة.

وجاءت موجة البيع مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة ومدى استدامة قطاع الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، وهو ما أدى إلى انتقال العزوف عن المخاطرة إلى سوق العملات المشفرة.

وعادةً ما تتحرك العملات المشفرة بالتوازي مع أسهم التكنولوجيا، كما تتأثر بارتفاع تكاليف الاقتراض.

كما تحركت أسعار العملات المشفرة الرئيسية الأخرى ضمن نطاقات ضيقة تميل إلى الاستقرار أو التراجع الطفيف خلال تعاملات اليوم.

وانخفضت قيمة عملة "إيثريوم" ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 1% لتتراجع إلى 2406.84 دولار، كما تراجعت عملة إكس آر بي (XRP) بنسبة 0.9%.

واستقرت عملة "سولانا" دون تغيير يُذكر، بينما انخفضت عملة "كاردانو" بنسبة 0.4%، في حين ارتفعت عملة بي إن بي (BNB) بنسبة 1%.

أما العملات المشفرة القائمة على الميمات، فقد تحركت عملتا دوجكوين وترامب ضمن نطاقات محدودة، دون تغيرات كبيرة في أسعارهما.