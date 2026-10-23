قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدانة عربية واسعة لاعتداءات الحوثيين على جسر الملك فهد بالسعودية
لو انتهت تحديثات هاتفك.. نظامان مجانيان قد يمنحانه عمرا جديدا
حقيقة انتقال فيروس شاموندا عبر الهاموش.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس
مدبولي: نجحنا على مدى الأعوام الـ 12 الماضية في بناء حجم أفضل من الأصول
مدبولي: إعلان البرنامج الاقتصادي الجديد بصورة نهائية بنهاية ديسمبر المقبل
منتدى مصر يفتتح جلسة بعنوان البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
محافظ الغربية يشارك 700 شاب وفتاة بماراثون على طريق طنطا – السنطة الجديد
منتدي مصر 2026.. وزير المالية: نتحرك بمرونة لدعم محدودي الدخل
مرتديًا تيشيرت منتخب مصر.. سفير كندا يتقدم ماراثون على كورنيش النيل بالمنيا
موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل الآن
وزير التخطيط: برنامج التحول الاقتصادي يستهدف نموًا بنسبة 6.8% بحلول 2030
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي رفض مصر القاطع التصديق على مذكرة التفاهم مع ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقط من الدور الرابع.. ملابسات مصرع طالب إعدادية في الهرم

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

لقى طالب بالصف الأول الإعدادي مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بعدما اختل توازنه، ما أسفر عن وفاته في الحال.

مصرع طالب إعدادي إثر سقوطه من الطابق الرابع في الهرم

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بسقوط طالب من علو ووفاته متأثرًا بإصاباته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لإجراء الفحص اللازم وكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين أن المتوفى طالب بالصف الأول الإعدادي، اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع بالعقار محل الواقعة، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وبدأت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

الهرم مصرع طالب إعدادي الجيزة مديرية أمن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

هالة سرحان

هالة سرحان تستقبل العزاء في شقيقتها غدا

هنا الزاهد ومصطفى غريب وامير كرارة

هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد مصطفي غريب

حنفي سليم

وفاة الشاعر الكبير حنفي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد