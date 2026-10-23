سقط من الدور الرابع.. ملابسات مصرع طالب إعدادية في الهرم

لقى طالب بالصف الأول الإعدادي مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بعدما اختل توازنه، ما أسفر عن وفاته في الحال.

مصرع طالب إعدادي إثر سقوطه من الطابق الرابع في الهرم

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بسقوط طالب من علو ووفاته متأثرًا بإصاباته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لإجراء الفحص اللازم وكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين أن المتوفى طالب بالصف الأول الإعدادي، اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع بالعقار محل الواقعة، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وبدأت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.