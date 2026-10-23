ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 8500 دولار مزيفة وتمثالان مشتبه في أثريتهما بحدائق الأهرام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط 3 أشخاص بمنطقة حدائق الأهرام، لاتهامهم بحيازة 8500 دولار مزيفة وتمثالين صغيرين يشتبه في أثريتهما، تمهيدًا لاستخدامها في عمليات النصب والاحتيال.

ضبط المتهمين بالدولارات المزيفة والتماثيل

بدأت تفاصيل الواقعة بعدما توصلت التحريات الأمنية إلى حيازة 3 أشخاص مبالغ مالية من الدولارات المزيفة، إلى جانب تمثالين صغيرين يُشتبه في أثريتهما، مع الاشتباه في اعتزامهم استغلال تلك المضبوطات في تنفيذ عمليات نصب على المواطنين بمنطقة حدائق الأهرام.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت قوة أمنية إلى مكان وجود المتهمين، وتمكنت من ضبطهم، والعثور بحوزتهم على 8500 دولار مزيفة وتمثالين صغيرين يشتبه في أثريتهما.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص المضبوطات للوقوف على طبيعتها، واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.