بسبب ساعات ونظارات.. عاطل ينهي حياة مُسن داخل شقته بالطالبية

لم يكن المسن يتخيل أن تتحول شقته، التي اعتاد أن يجد فيها الأمان والهدوء، إلى مسرح لجريمة مأساوية تنتهي بفقدانه حياته على يد عاطل تسلل إلى مسكنه طمعًا في سرقته. دقائق قليلة كانت كافية لتحويل حياة الرجل إلى مأساة، بعدما وضع المتهم وسادة على وجهه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، قبل أن يفتش أرجاء الشقة ويستولي على 23 ساعة و11 نظارة، تاركًا خلفه جريمة هزت هدوء منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

جريمة قتل داخل شقة بالطالبية

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة مسن داخل شقته بدائرة قسم شرطة الطالبية، في ظروف أثارت الشكوك حول ملابسات وفاته، لتنتقل الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبدأ في فحص مسرح الحادث، وجمع المعلومات اللازمة لكشف غموض الواقعة.

ومع بدء الفحص، اتجهت جهود البحث إلى تحديد ظروف وفاة المسن، وفحص محتويات الشقة، في محاولة لكشف ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم أن هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

وسادة أنهت حياة المسن طمعًا في السرقة

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا، تسلل إلى شقة المجني عليه بقصد السرقة، إلا أن جريمته تحولت إلى قتل بعدما اعتدى على المسن، ووضع وسادة على وجهه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة.

وبعد التأكد من وفاة المجني عليه، استولى المتهم على عدد من مقتنياته، شملت 23 ساعة و11 نظارة، ثم غادر المكان، معتقدًا أنه تمكن من تنفيذ مخططه والفرار من جريمته.

لكن جهود البحث والتحري أسهمت في كشف ملابسات الحادث، والتوصل إلى هوية المتهم.

ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما أُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على جميع ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة.