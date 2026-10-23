قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبعوث ترامب: واشنطن تستعد لصراع طويل الأمد مع إيران
أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر
الرئيس السيسي للمصريين: عمري ما كذبت عليكم في حاجة.. فيديو
الرئيس الفرنسي يترأس اجتماعا لمجلس الدفاع ويستقبل ممثلي طلاب الثانوية
تركيا .. انفجار داخل منجم فحم بمنطقة كيليملي بولاية زونجولداك
هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.. عيار 21 وصل كام؟
تزوجت صديقها عرفياً.. إعادة فتاة قاصر إلى أسرتها بعد تغيبها عن المنزل
«لديه وعد من الخطيب».. هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي؟
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي ويطرد موظفيه
مصرع شابين واصابة 3 آخرين في سباق موتوسيكلات بطريق زفتي - حنون
النمسا تطرد 4 دبلوماسيين روس للاشتباه بصلتهم بأعمال تجسس
منتدى مصر يخصص يومه الخامس لطرح شواغل الرأي العام ومناقشة قضايا المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على طالب بتهمة ارتكاب فعل غير أخلاقي بحق زميلته في الشارع بالهرم

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على طالب، لاتهامه بارتكاب أفعال غير أخلاقية بحق زميلته، أثناء سيرها بأحد شوارع منطقة الهرم، وذلك عقب تحرير الطالبة محضرًا بالواقعة.

بلاغ من طالبة ضد زميلها بالهرم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا من طالبة، أفادت فيه بتضررها من زميلها، واتهمته بارتكاب أفعال غير أخلاقية بحقها أثناء سيرها بأحد شوارع المنطقة.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية فحص البلاغ، وإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الطالب المشكو في حقه ومكان وجوده.

ضبط الطالب المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

وتمكنت التحريات من تحديد مكان الطالب المتهم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان وجوده، وجرى ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

الهرم قسم شرطة الهرم الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

ياسر إبراهيم

وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

برنامج التحول الاقتصادي.. استهداف نمو 6.8% وخفض التضخم لتحسين معيشة المواطن

وزارة الري

وزير الري يوجّه بالحفاظ على طابع قنطرة فم بحر مويس الأثري بالقليوبية

منتدى مصر 2026

ريادة الأعمال وقضايا المصريين بالخارج على مائدة نقاشات اليوم الخامس لمنتدى مصر 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد