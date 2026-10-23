القبض على طالب بتهمة ارتكاب فعل غير أخلاقي بحق زميلته في الشارع بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على طالب، لاتهامه بارتكاب أفعال غير أخلاقية بحق زميلته، أثناء سيرها بأحد شوارع منطقة الهرم، وذلك عقب تحرير الطالبة محضرًا بالواقعة.

بلاغ من طالبة ضد زميلها بالهرم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا من طالبة، أفادت فيه بتضررها من زميلها، واتهمته بارتكاب أفعال غير أخلاقية بحقها أثناء سيرها بأحد شوارع المنطقة.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية فحص البلاغ، وإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الطالب المشكو في حقه ومكان وجوده.

ضبط الطالب المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

وتمكنت التحريات من تحديد مكان الطالب المتهم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان وجوده، وجرى ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.