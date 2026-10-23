بلاغ ضد معلمة حضانة بالهرم.. اتهام بالتعدي على طفلة بالضرب وجذبها من أذنها

حرر ولي أمر طفلة محضرًا ضد معلمة رياض أطفال، اتهمها فيه بالتعدي على ابنته بالضرب وجذبها من أذنها داخل إحدى الحضانات بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في ملابسات الواقعة، للوقوف على حقيقة ما تعرضت له الطفلة ومحاسبة المسؤولة حال ثبوت الاتهام.

بلاغ يكشف تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم ولي الأمر ببلاغ إلى الجهات المختصة، اتهم فيه معلمة رياض أطفال بالتعامل بعنف مع ابنته خلال وجودها داخل الحضانة، موضحًا في اتهامه أنها تعدت عليها بالضرب وجذبتها من أذنها، وهو ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي لإثبات الواقعة والمطالبة بحق طفلته.

وطالب ولي الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعلمة المشكو في حقها، والتحقق من تفاصيل ما حدث داخل الحضانة، والتأكد من ملابسات الواقعة، بما يضمن حماية الطفلة وعدم تعرضها لأي أذى.

الإجراءات القانونية في الواقعة

وعقب تحرير المحضر، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لفحص البلاغ والوقوف على ملابساته، والتحقق من صحة الاتهامات الواردة به، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وتخضع الواقعة للفحص من الجهات المختصة، لكشف حقيقة ما جرى داخل الحضانة وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.