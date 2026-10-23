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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب كثرة التبول.. عاطل يضرب ابنة زوجته حتى الموت في أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

شهدت مدينة 6  أكتوبر بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعدما لقيت طفلة مصرعها إثر تعرضها للتعدي على يد زوج والدتها، الذي اتُهم بالاعتداء عليها بسبب كثرة تبولها، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

بلاغ بوفاة طفلة في ظروف غامضة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بالعثور على طفلة متوفاة في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وبإجراء الفحص والمعاينة الأولية، تبين وجود شبهة جنائية تحيط بوفاة الطفلة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لكشف حقيقة ما حدث وتحديد المسؤول عن الواقعة.

التحريات تكشف ملابسات الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن زوج والدة الطفلة تعدى عليها بسبب كثرة تبولها، ما أسفر عن وفاتها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما أُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على كافة تفاصيل الحادث، وبيان ملابساته.

قسم شرطة ثالث أكتوبر أكتوبر الجيزة مدينة 6 أكتوبر

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