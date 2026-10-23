ضبط المتهم بالاعتداء على ابنة زوجته والتسبب في وفاتها.. ماذا حدث؟

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط عاطل، لاتهامه بالتعدي على ابنة زوجته والتسبب في وفاتها، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، على خلفية كثرة تبول الطفلة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوفاة طفلة في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، لإجراء الفحص اللازم وكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين وجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة، فيما كشفت التحريات الأولية عن اتهام زوج والدتها بالتعدي عليها بسبب كثرة تبولها، ما أسفر عن وفاتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.