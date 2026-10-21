المخدرات دمرت حياتهم.. عاطل ينهي حياة زوجته أمام أطفالهما بالبدرشين

أطاحت المخدرات بعقل عاطل في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، ودفعته إلى ارتكاب جريمة مأساوية بعدما أنهى حياة زوجته البالغة من العمر 35 عامًا، إثر خلافات نشبت بينهما بسبب مصروفات المنزل وإنفاق أمواله على شراء المواد المخدرة، لتنتهي حياة الأم وتترك خلفها 4 أطفال، بينما انتهى الأمر بالزوج خلف القضبان بعد نجاح الأجهزة الأمنية في ضبطه.

وكشفت التحريات أن المتهم، البالغ من العمر 38 عامًا، عاطل ومدمن لمخدري الحشيش والآيس، وأن خلافات متكررة نشبت بينه وبين زوجته بسبب امتناعه عن الإنفاق على المنزل، وإنفاق أمواله على شراء المخدرات خاصة انه مدمن على مخدري الحشيش والآيس، ما أدى إلى تصاعد حدة المشادة بينهما.

وأضافت التحريات أن المتهم توجه إلى المطبخ وأحضر آلة حادة، واعتدى على زوجته، ما أسفر عن وفاتها، ثم فر هاربًا من مسكن الزوجية، تاركًا خلفه أطفالهما الأربعة في مواجهة مأساة أسرية قاسية بعد فقدان والدتهم.

ضبط المتهم في البدرشين

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بمقتل سيدة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبدأت أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الجريمة.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد هوية الزوج المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

النيابة تأمر بتشريح الجثمان وحبس الزوج

وأمرت النيابة المختصة بتشريح جثمان المجني عليها لبيان سبب الوفاة وتحديد الإصابات التي لحقت بها، كما صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على تفاصيل الخلافات الأسرية التي سبقت الجريمة.