القبض على سيدة إدعت محاولة إختطاف نجلها من مدرسة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من إدارة إحدى المدارس بالقليوبية، لقيامها بمنع نجلها من الدخول لآداء الإمتحانات والزعم بوجود مخالفات داخل المدرسة، فضلاً عن سابقة تعرض نجلها لمحاولة إختطاف داخل المدرسة.





وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 15/ الجارى وحال قيام نجل القائمة على النشر (طالب "سن 9") باللهو رفقة زميله بفناء المدرسة المُشار إليها "الكائنة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية " إصطدمت الكرة بوجه الأخير دون قصد مما أدى إلى حدوث إصابته بإشتباه قطع بقرنية العين ، فقامت على إثر ذلك إدارة المدرسة بفصل نجلها لمدة أسبوع ومنعه من الحضور.. وتبين عدم صحة إدعائها بشأن تعرض نجلها لمحاولة إختطاف من المدرسة.

وأمكن تحديد القائمة على النشر ووالدة الطالب المُصاب ونجليهما (جميعهم مقيمين بذات الدائرة) وبمواجهة الأولى أقرت بإدعائها الكاذب بشأن سابقة تعرض نجلها لمحاولة خطف داخل المدرسة، وذلك للنيل من إدارة المدرسة لفصل نجلها لمدة أسبوع ، وإتهمت الثانية نجل القائمة على النشر بالتسبب فى إحداث إصابه نجلها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

