القبض على طرفي مشاجرة بسلاح أبيض في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية بدمياط.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/ سبتمبر الماضى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط بين طرف أول : (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالسجن 7 سنوات فى عدد من القضايا")، وطرف ثان : (شخصين "لهما معلومات جنائية")، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات مالية بينهم، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بإستخدام "سلاح أبيض وعصا خشبية" وإحداث إصابة به.

أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة الظاهرين بمقطع الفيديو، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وضُبط بحوزة الطرف الثانى (السلاح الأبيض والعصا الخشبية "المستخدمين فى التعدى")، كما أقر الطرف الأول بالأحكام الصادرة ضده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.