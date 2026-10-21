مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم تروسيكل وميكروباص في المحلة

شهد الطريق الزراعي الفرعي بين قريتي "البنوان_ دخميس" بنطاق مركز المحلة بمحافظة الغربية منذ قليل مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم تروسيكل وميكروباص عقب سقوطهما بمياه مصرف بالمحلة اثر السرعة الزائدة وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى طوارئ مستشفى المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وأفاد مسئول طبي بصحة الغربية بأن أسماء ضحايا والمصابين الحادث كل من زياد نادر احمد 3 سنوات، اشتباه نزيف بالمخ فاقد الوعى، وآخرين مجهولي الاسم والعنوان ذكر حوالى 35سنه، اشتباه نزيف بالمخ فاقد الوعى بينما المصابين رحمة محمد حامد 16سنة، وحبيبة محمد كامل 15 سنه اشتباه كسر بالعمود الفقري وفتحية عبدالله على عامر 50سنة جثه تهشم بالرأس وجثة مجهول الاسم والعنوان ذكر حوالى 14سنه, جثة تهشم بالرأس مجهول الاسم والعنوان، انثى حوالى 20 سنة مصابة تهشم بالرأس .

بداية القصة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مصرع شخصين واصابة 7 اشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بخط " البنوان ـ دخميس " بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفي المحلة العام.

نقل طوارئ مستشفى المحلة العام

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.