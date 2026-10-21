قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يحذر من موت محقق يتربص بالمرضى في مستشفيات غزة ويطالب بتحرك دولي عاجل
سويلم يتابع جهود إدارة واستغلال أملاك وزارة الري وتعظيم الاستفادة منها
سيد مرعي: قيّموا مدافع الأهلي بعيدًا عن خلافاتي.. ولا توجد أزمة بيني وبين ابني
مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا
بعد إيقاف التوأم بقرار من الفيفا.. من يقود منتخب مصر فى مباراتي ملاوي بتصفيات أمم إفريقيا
وزير الصحة تطوير التعليم والتدريب أساس إعداد كوادر مؤهلة
مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا
كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى كفاراتسخيليا: الأفضل لم يأتِ بعد
عايزة حقي.. فاطمة ضحية واقعة طبيب بسوهاج تروي تفاصيل صادمة بشأن الاعتداء عليها وفقد عذريتها
إنجازات "الداخلية" أمام منتدى مصر.. خفض معدلات الجرائم وتطوير الخدمات الأمنية
الأرصاد تحذر من برودة الليل وفرص سقوط الأمطار.. وهذا موعد استقرار الطقس
المطران سامي فوزي: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار والمشاركة وترسيخ المواطنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم تروسيكل وميكروباص في المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهد الطريق الزراعي الفرعي بين قريتي "البنوان_ دخميس" بنطاق مركز المحلة بمحافظة الغربية منذ قليل مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم تروسيكل وميكروباص عقب سقوطهما بمياه مصرف بالمحلة اثر السرعة الزائدة وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى طوارئ مستشفى المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

تفاصيل الواقعة 


وأفاد مسئول طبي بصحة الغربية بأن أسماء ضحايا والمصابين الحادث كل من زياد نادر احمد 3 سنوات، اشتباه نزيف بالمخ فاقد الوعى، وآخرين مجهولي الاسم والعنوان ذكر حوالى 35سنه، اشتباه نزيف بالمخ فاقد الوعى بينما المصابين رحمة محمد حامد 16سنة، وحبيبة محمد كامل 15 سنه اشتباه كسر بالعمود الفقري وفتحية عبدالله على عامر 50سنة جثه تهشم بالرأس وجثة مجهول الاسم والعنوان ذكر حوالى 14سنه, جثة تهشم بالرأس مجهول الاسم والعنوان، انثى حوالى 20 سنة مصابة تهشم بالرأس .

 

بداية القصة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مصرع شخصين واصابة 7 اشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بخط " البنوان ـ دخميس "  بنطاق دائرة المركز.

 

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفي المحلة العام.

نقل طوارئ مستشفى المحلة العام 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين حادث تصادم المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

صورة من موقع العقار

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

إيران: لم نتلق ردًا من السعودية والحوثيين على عرض الوساطة.. وأمريكا أغلقت الطريق أمام التفاوض

الزمالك

وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك

أسعار الدواجن والبيض

بعد ارتفاعات متتالية.. تراجع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق

بيراميدز

أحمد السيد: بيراميدز لا يمتلك دوافع الأهلي والزمالك.. وجون إدوارد جزء من أزمات القلعة البيضاء

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر لوزير خارجية كازاخستان: نتمنى أن نعيش لنرى اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون على عدوهم لا على أنفسهم

مفتي الجمهورية خلال إلقاء كلمته

المفتي: الوعي في عصر الذكاء الاصطناعي ضرورة لحماية المجتمعات من الانحراف

فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز لشخص من خارج الصلاة التصحيح للإمام؟.. وما كيفية صلاة المريض وما هي أحكام الوضوء له.. وما حكم الصلاة حال أداؤها بالقراءات الشاذة

بالصور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

تخطى المليون.. أمينة خليل تثير الجدل بسعر فستانها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد