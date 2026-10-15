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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رحلة لم تكتمل.. مصرع عامل أسفل عجلات قطار الجيزة الأقصر بالبدرشين

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

في لحظة خاطفة، تحولت رحلة قطار متجه من الجيزة إلى الأقصر إلى مأساة، بعدما لقي عامل يبلغ من العمر 30 عامًا مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بدائرة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، في حادث مأساوي انتهى بفقدان حياته في الحال.

اختلال توازن ينهي حياة عامل

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء استقلال العامل القطار المتجه إلى الأقصر، إذ كان يقف عند باب العربة، قبل أن يختل توازنه وتسقط قدماه، ليسقط أسفل عجلات القطار، ويلقى مصرعه في الحال، وسط مشهد مأساوي أنهى حياته بصورة مفاجئة.

ولم تمر الواقعة دون تدخل، إذ تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بوقوع الحادث ومصرع شخص أسفل عجلات القطار، لتنتقل قوة أمنية إلى موقع الواقعة، وتبدأ فحص ملابسات الحادث.

النيابة تحقق في ملابسات الحادث

وبالفحص، تبين أن المتوفى عامل يبلغ من العمر 30 عامًا، وأن سقوطه وقع أثناء وقوفه على باب القطار، بعدما اختل توازنه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة. 

النيابة العامة الجيزة مديرية أمن الجيزة البدرشين مصرع عامل مأساة

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