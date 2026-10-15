نزيف بالمخ وتهتك بالرئتين.. ميني باص يدهس موظفا وابنته في الدقي

أُصيب موظف وابنته بإصابات بالغة، بعدما اصطدم بهما ميني باص أثناء عبورهما الطريق بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وقائدها.

تلقى اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء عماد عاطف، مدير الإدارة العامة لقطاع الشمال، يفيد بإصابة شخص وابنته في حادث تصادم بدائرة القسم.

وعلى الفور، وجّه العميد محمد ربيع، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال، المقدم محمد وحيد، رئيس مباحث الدقي، والقوة المرافقة له، بالانتقال إلى موقع الحادث وفحص ملابساته.

وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور موظف يبلغ من العمر 59 عامًا وابنته، البالغة 12 عامًا، الطريق، اصطدم بهما ميني باص يقوده سائق يبلغ 45 عامًا، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات خطيرة.

وأظهرت التحريات الأولية أن الأب يعاني نزيفًا بالمخ وتهتكًا بالرئتين وكسورًا متفرقة بالجسم، فيما أُصيبت ابنته بكسور وجروح متفرقة، ووصفت حالتهما بالخطيرة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.