القبض على سائق وتاجر غاز حمّلا سيارة نقل بأسطوانات زائدة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق وتاجر أسطوانات غاز، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تحميل سيارة نقل بكمية زائدة من أسطوانات الغاز دون إحكام ربطها وتأمينها، ما عرّض حياة المواطنين للخطر أثناء سيرها بأحد الطرق في القاهرة.

كواليس الواقعة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو وضبطها، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها ومالكها، وهما سائق وتاجر أسطوانات غاز، ويقيمان بدائرتي قسمي شرطة السيدة زينب ومصر القديمة.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحين أن ذلك حدث أثناء توزيعهما أسطوانات الغاز.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.