سقوط خادمة متهمة بسرقة 30 ألف جنيه من منزل وزير سابق بالجيزة

قررت النيابة المختصة حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه من داخل منزل والدة نجل وزير سابق بمنطقة الدقي، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها واستعادة المبلغ المسروق بالكامل.

بلاغ

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مهندس يعمل بقسم التكنولوجيا والأنظمة الرقمية بالشركة المصرية للاتصالات، أفاد فيه بتضرره من خادمة تعمل بمنزل والدته، لاتهامها بسرقة 30 ألف جنيه من داخل دولاب خاص بوالدته، ثم مغادرة المنزل هربًا.

ضبط المتهمة واستعادة الأموال

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مكان المتهمة، ونجحت في ضبطها بعد مرور عدة ساعات على هروبها.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب واقعة السرقة، وأرشدت عن المبلغ المالي المستولى عليه، وتمت إعادته بالكامل.

قرار النيابة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمة إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارًا بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.