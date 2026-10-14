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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من الفسحة للعناية المركزة.. طالب يصيب زميله بكسر في الجمجمة بمدرسة بالعمرانية

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تجري جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في إصابة طالب يبلغ من العمر 11 عامًا، بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، بعدما ألقى زميله طوبة على رأسه أثناء وجودهما داخل مدرسة الشهيد محمد سليمان بمنطقة العمرانية في الجيزة، ما أدى إلى نقله للمستشفى وإيداعه غرفة العناية المركزة، فيما اتهم والد المصاب إدارة المدرسة بالإهمال.

بلاغ بإصابة طالب داخل مدرسة بالعمرانية

بدأت تفاصيل الواقعة بتقدم مشرف إسعاف، ببلاغ أفاد فيه بتعرض نجله، طالب بالصف الأول الإعدادي، للإصابة أثناء لهوه مع زملائه داخل المدرسة، بعدما ألقى أحد الطلاب طوبة على رأسه.

وقدم الأب تقريرًا طبيًا صادرًا من المستشفى، أثبت إصابة نجله بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، واستدعت حالته الصحية احتجازه داخل العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، كما اتهم إدارة المدرسة بالإهمال في التعامل مع الواقعة.

تحديد الطالب المتسبب في إصابة زميله

بتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الطالب المتسبب في إصابة زميله، وتبين أنه يبلغ من العمر 11 عامًا، ويدرس بالصف الأول الإعدادي.

بمواجهته، أقر بإلقاء الطوبة التي أصابت زميله، موضحًا أن الواقعة حدثت دون قصد، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، وفحص اتهام والد الطالب لإدارة المدرسة بالإهمال.

العمرانية الجيزة مدرسة الشهيد محمد سليمان إصابة طالب

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