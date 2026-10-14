قطع أشجار حديقتها.. التحقيق في بلاغ لقاء سويدان ضد جارها بأكتوبر

تجري النيابة المختصة تحقيقاتها في اتهام الفنانة لقاء سويدان لجارها بتقطيع أشجار الحديقة الخاصة بها داخل كمبوند الخمائل بمدينة 6 أكتوبر، بعدما حررت محضرا تتضرر فيه من تعديه على ملكيتها الخاصة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل اتهام جار لقاء سويدان بتقطيع أشجار حديقتها

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوجود خلافات بين جيران داخل كمبوند الخمائل بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

بالانتقال إلى محل البلاغ، تبين نشوب خلاف بين الفنانة لقاء سويدان، المقيمة بالطابق الأرضي، وجارها، وهو موظف بالمعاش يبلغ من العمر 67 عاما، ومقيم في العنوان ذاته.

واتهمت الفنانة جارها بتقطيع الأشجار الموجودة في حديقة مسكنها، معتبرة أن ما أقدم عليه يمثل تعديا على ملكيتها الخاصة، وعلى إثر ذلك حررت محضرا بالواقعة لإثبات ما تعرضت له.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الخلاف وفحص الاتهامات المتبادلة.