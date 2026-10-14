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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس شخصين يتعاطيان المواد المخدرة أمام إحدى المدارس بالجيزة

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق حبس شخصين يقومان بتعاطى المواد المخدرة أمام إحدى المدارس بالجيزة.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصين يقومان بتعاطى المواد المخدرة أمام إحدى المدارس بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالصورة (عامل جمع قمامة ، عامل بمخزن خردة "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالجيزة) حال قيامهما بتعاطى مخدر الآيس، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المواد المخدرة الأجهزة الأمنية

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