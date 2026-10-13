خلال 24 ساعة.. ضبط 106 آلاف مخالفة مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (106823) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1155) سائق تبين إيجابية عدد (42) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (510) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (203) سائق تبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (7) محكوم عليهم بإجمالى ( 8 ) أحكام.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









