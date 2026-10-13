القبض على سائق ميكروباص تشاجر مع راكب بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى بالسب على أحد الركاب وتهديده بالإيذاء على خلفية اعتراض الركاب على سيره برعونة بأحد الشوارع بالإسكندرية وإدعائه بتعديه على أحد أفراد الشرطة أثناء فترة حبسه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" وقائدها "الظاهر بمقطع الفيديو" (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل).

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 11 / الجارى حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان الرمل لاعتراض مستقلى السيارة على قيادته برعونة، وأنكر سابقة تعديه على فرد شرطة وعلل إدعائه بذلك لترهيب الركاب.

تم التحفظ على السيارة .. واتخاذ الإجراءات القانونية.





