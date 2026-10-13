يبيبع بأزيد من سعرها.. القبض على مندوب بشركة لتوزيع إسطوانات الغاز

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد موزعى إسطوانات البوتاجاز لقيامه ببيع الإسطوانات بسعر أزيد من المقرر بالبحيرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مندوب توزيع إسطوانات الغاز بمستودع "كائن بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة") والسيارة النقل المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته اعترف بقيامه بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 5 أكتوبر حال تواجده بدائرة ذات المركز تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.





