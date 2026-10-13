القبض على شخص تعدى على ابنه بالضرب في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعديه على نجله بالضرب والصفع ومحاولة كيه بيده باستخدام قداحة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة) ، وبمواجهته أقر أنه بتاريخ 11 / الجارى قام بالتعدى على نجله (سن 4) لقيامه باللهو بالقداحة مما أدى لإحتراق بعض أجزاء من شعره ، وأضاف بقيام زوجته (ربة منزل) بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف الإساءة لشخصه لخلافات زوجية بينهما .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.