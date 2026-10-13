عرض الجثمان على الطب الشرعي.. ضبط والد طفلة المحلة في واقعة ابتلاع قطعة حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي رجل في نهاية العقد الرابع من عمره بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة ابنته في عمر 11 سنة عقب الاشتباه بابتلاعها قطعه من مخدر الحشيش بمنطقة الجمهورية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل

كما وجهت النيابة العامة بحجز الأب على ذمة التحقيقات لمدة 24 ساعة لحين عرض جثمان الطالبة على الطب الشرعي للوقوف على السبب الحقيقي الكامل وراء وفاتها بسبب تناول قطعة مخدر من عدمه .

حجز الاب المتهم

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثة طالبة بالصف الثالث الابتدائي متوفاة داخل منزلها جراء ابتلاعها قطعة من مخدر الحشيش حسب رواية شهود داخل منزل أسرتها بمنطقة الجمهورية بنطاق دائرة القسم.

انتقال جهات التحقيق



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة برئاسة الرائد محمد عيد وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الأب المتهم بتهمة التسبب في وفاة ابنته، وبمواجهته اعترف بعد معرفته سبب وفاتها المفاجئ.

عرض الأب علي جهات التحقيق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.