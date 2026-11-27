استقر النادي الأهلي على تعيين عصام محمود، حارس مرمى إنبي السابق، في منصب مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم، ضمن الجهاز الفني المؤقت بقيادة سامي قمصان، وذلك في إطار استكمال تشكيل الجهاز المعاون خلال المرحلة الحالية.



وأكد مصدر بالنادي الأهلي، في تصريحات صحفية، أن إدارة القلعة الحمراء حسمت اتفاقها مع عصام محمود لتولي مسؤولية تدريب حراس مرمى الفريق، بناءً على اختيار سامي قمصان.

ويأتي تعيين عصام محمود بعد اعتذار الهولندي جوي بوتفير عن الاستمرار ضمن الجهاز الفني للأهلي، رغم رغبة النادي في الإبقاء عليه عقب رحيل الجهاز السابق بقيادة المغربي الحسين عموتة.

وشهد ملف مدرب حراس المرمى عدة تغييرات خلال الأيام الماضية، بعدما ارتبط اسم أمير عبد الحميد بتولي المهمة، قبل أن يستقر الأهلي في النهاية على عصام محمود.

ويواصل سامي قمصان قيادة الأهلي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، مع العمل على استكمال عناصر الجهاز المعاون استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.