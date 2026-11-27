تقدم الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لنادي بيراميدز وأحمد الشناوي قائد الفريق بخالص العزاء للشعب المصري على ضحايا ومصابي الحادث الأليم على الطريق الدائري في الوراق.



موكوينا يقدم واجب العزاء للشعب المصري في ضحايا حادث الوراق

وقال موكوينا والشناوي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز والمغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا، أنهما ينعيان ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم وتمنيا أن يلهم أهل الضحايا وذويهم الصبر والسلوان وأن يتغمد من فقدانهم بالرحمة والمغفرة، وأن يجنب مصر مثل هذه الحوادث مستقبلا.