صعّدت إيران من لهجتها تجاه الولايات المتحدة؛ في ظل استمرار الحصار العسكري المفروض على موانئها، حيث توعّد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، بردود عسكرية تشمل عمليات جوية وبحرية، مؤكدًا أن طهران لن تقبل باستمرار الحصار المفروض عليها.

ونقلت تقارير صحفية عن موسوي قوله إن «على العدو أن يتوقع عمليات جوية وبحرية»، مشددًا على أن فك الحصار عن إيران يمثل «مهمة حاسمة لا هوادة فيها».

وفي السياق ذاته، تناول المسؤول الإيراني البارز محمد مخبر مسألة الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، مؤكدًا أن بلاده لن تقبل باستمراره، ومعلنًا تمسك طهران بموقفها بشأن مضيق هرمز.

وقال مخبر: «لن نفتح مضيق هرمز، ولن نسمح باستمرار الحصار»، في تصريحات تعكس تمسك إيران باستخدام أوراق الضغط المرتبطة بالممرات البحرية في مواجهة الإجراءات الأمريكية.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار الضغوط الأمريكية على إيران، وتزايد التحذيرات من احتمال تجدد المواجهة العسكرية في المنطقة.